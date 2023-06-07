İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
AA'nın haberine göre; ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.
DETAYLI İNCELENECEK
Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.