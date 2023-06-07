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Bağcılar'da inşaat alanında toprak kaydı: 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Ekipler, inşaat alanının yanında bulunan 6 katlı binayı tedbir amaçlı boşalttı

Giriş: 07.06.2023 - 04:19 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kaydı: 6 katlı bina boşaltıldı
AA

İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkez Mahallesi 675 Sokak'ta inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

AA'nın haberine göre; ekipler, toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanında incelemelerde bulunurken, bitişikteki 6 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi.

DETAYLI İNCELENECEK

Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi. Toprak kaymasının yaşandığı alanda gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapılacak.

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