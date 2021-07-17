Yıldıztepe Mahallesi'nde iki erkek çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla bir kişi, dün polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Ş.A'nın, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındı. Savcılık, şüpheliyi tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik, şüphelinin iki çocuğa "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.