Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı.

Servis minibüsü de önünde park edilen hatlı minibüse çarptı.Meydana gelen kazada hafif yaralanan İETT otobüsündeki 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.