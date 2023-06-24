Bağcılar'da feci kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Bağcılar'da gece geç saatte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre; kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan İETT otobüsüne çarptı.
4'Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.