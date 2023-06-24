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Bağcılar'da hafif ticari araç park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçta 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

Giriş: 24.06.2023 - 06:33 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar'da hafif ticari araç park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
Bağcılar'da feci kaza: 4'ü ağır 6 yaralı
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DHA

Bağcılar'da gece geç saatte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan İETT otobüsüne çarptı.

4'Ü AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 6 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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