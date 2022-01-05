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Bağcılar'da çamaşır asma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da komşular arasında çamaşır asma konusunda çıkan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

05.01.2022 - 01:38 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar'da çamaşır asma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Komşuların çamaşır asma kavgasında kan döküldü
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DHA

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı binada oturan Ramazan T. ile komşuları arasında çamaşır asma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede akrabaların da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada olay yerine gelen taraflardan birinin yakını silahını çıkararak ateş açtı. DHA'nın haberine göre; açılan ateş sonucunda Ramazan T'nin kardeşi Recep T. ayağından vurulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kavganın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Recep T'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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