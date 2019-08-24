Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre durum polis ve belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kolonlarında hasar tespit edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı Akpınar Apartmanı'nda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bu binanın kolonlarında da hasar tespit edildi. Toplam 20 daire ve 2 dükkan bulunan iki bina tahliye edildi. 2 aile belediye tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirilirken 18 ailenin ise yakınlarına gittiği öğrenildi.

Binalar mühürlenirken çevrede de güvenlik önlemi alındı.