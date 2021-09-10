Bağcılar'da binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1726 Sokak'taki 5 katlı binanın 4. katında bulunan dairenin salonunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta yangına müdahale etti. Alevleri söndüren itfaiye erleri, daire içerisinde oluşan dumanı tahliye etti.

Bir süre sokakta bekleyen apartman sakinleri daha sonra evlerine döndü.