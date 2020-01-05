DHA

İstanbul Bağcılar'da 7 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği iş yerinde yine yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Bağcılar, Barbaros Mahallesi 173. Sokak'taki halı imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesi için iş yerinin camlarını kırdı. Dumanın bir kısmının tahliye edilmesinin ardından iş yerine giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aynı iş yerinde daha önce de yangın çıkmıştı. Geçmişte yatak ve baza imalatı yapan iş yerinde 26 Temmuz 2013'de çıkan yangında, içeride mahsur kalan iki işçi hayatını kaybetmişti.