Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısı uçtu

Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü.

AA'nın haberine göre; araçlarda hasar oluştu. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri enkaz kaldırma çalışması başlattı.