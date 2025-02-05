Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bağcılar'da 4 bin 43 bina yenilendi | Son dakika haberleri

        Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız: 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yeniledik

        İstanbul'un Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ilçede son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yenilediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağcılar'da 4 bin 43 bina yenilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, "Yüzyılın Kentsel Dönüşümü Bağcılar'da Başlıyor" sloganıyla hazırlanan plan doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

        Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ve çevresinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitedeki 21 konut ve çevresindeki 44 yapıyla beraber toplam 65 binanın yıkıldığını belirterek, çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

        Fatih'in de aralarında olduğu 22 mahallede, 1980-1990 arasında inşa edilen binalardan oluşan yoğun yapı stoku bulunduğunu aktaran Yıldız, "Burada 587 bağımsız bölüm vardı. Bağcılar'ımızdaki en büyük sitelerden biri ve yaklaşık 40 yıllık binalardan oluşuyordu. Ekonomik ömrünü tamamlamış binalardı. Depreme hazır hale getirebileceğimiz sitelerin başında geliyordu. Yıkımın ardından TOKİ aracılığıyla binaların yenilenmesine başlayacağız" dedi.

        REKLAM

        Kentsel dönüşüm kapsamında ilçede birçok projeye imza attıklarını anlatan Yıldız, "Son 10 yılda 4 bin 194 riskli binanın 4 bin 43'ünü yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Dönüşümü sağlamak için bakanlık ve vatandaşımızla el ele verip irade ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

        Belediye Başkanı Yıldız, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala yüreklerinde tazeliğini koruduğunu kaydetti.

        Kentte olası büyük depreme karşı binaların hızla yenilenmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldız, "İstanbul'da ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoku bir hayli fazla. Bu işin üçlü sacayağı var; devletimiz, belediyemiz ve vatandaşımız. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdiği zaman bu işi daha hızlı şekilde sonuca vardırabiliriz. Böylece ülkemiz ve coğrafyamız böyle felaketleri yaşamak zorunda kalmaz" ifadelerini kullandı.

        Yıldız, açıklamasının ardından vatandaşların sorularını da cevapladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bağcılar Belediyesi
        #istanbul haberleri
        #kentsel dönüşüm
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Adıyaman ve Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Habertürk Anasayfa