Bağcılar'da 11 ayda yaklaşık 267 ton atık giysi toplandı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye, hayata geçirdiği çeşitli uygulamalarla "Sıfır Atık Projesi"ni özverili bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda 1 ocak 2020'de ilçe genelinde 210'u vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere, 35'i sitelere olmak üzere 245 kullanılmış giysi ayakkabı, çanta, tekstil ürünleri geri dönüşüm kumbarası konuldu.

Kumbaraların ilk yerleştirildiği ocak ayında elde edilen atık sayısı 8 tonken, bu sayı mart ayında 26 tona, haziranda ise 30 tona kadar ulaştı.

Geçen 11 aylık zaman diliminde ise kumbaralardan toplam 266 ton 830 kilogram kullanılmış giysi atığı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Haftanın belirli günlerinde Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait araçlarıyla atıkların toplandığı kumbaraların sayısının artırılması da planlanıyor.