Bağcılar'da 1 kişinin hayatını kaybettiği yangında iş yeri sahibi hakkında yakalama kararı

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Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinde dün çıkan yangında Atakan K. isimli işçi hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, firari işyeri sahibi hakkında da yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü Haberi Görüntüle

ATAKAN K. HAYATINI KAYBETMİŞTİ Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde dün saat 16.00 sıralarında, yangın çıkmıştı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla büyüyen yangında içeride mahsur kalan Atakan K., hayatını kaybederken, 1 itfaiye eri de hafif şekilde yaralanmıştı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra işçinin cenazesi, Adli Tıp kurumuna sevk edilmişti. Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan' soruşturma başlatıldı.

REKLAM YANGINDAN KURTULAN İŞÇİLERİN İFADESİ ALINDI Yangından kurtulan işçilerden S.K. savcılıktaki ifadesinde, işyerinde çalışırken aniden bir patlamanın olduğunu, kapıya doğru dışarı çıktığını, A.K. isimli diğer işçinin ise içeride mahsur kaldığını söyledi. Savcılık ayrıca, Şüpheli M.G'ye adli kontrol tedbiri uygulanmasına ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, şüpheli S.K.'ya ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Savcılık, firari işyeri sahibi ile ilgili de yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.