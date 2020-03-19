Bağcılar Belediyesinden vatandaşlara "işlemlerinizi online yapın" çağrısı

19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için ilçe sakinlerini, işlemlerini belediyeye gelmeden online olarak internet üzerinden yapmaya davet etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 tehlikesine karşı halkın sağlığını korumak için teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, ilaçlama, dezenfekte ve denetleme çalışmalarının ardından önemli bir adım daha attı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe sakinlerine, Akıllı Belediyecilik Projesi kapsamında uygulamaya koydukları Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) kullanımına ağırlık vermeleri çağrısında bulundu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşları belediyeye ait tüm işlemlerin internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden yapmaya davet eden Çağırıcı, "Çok iyi bir EBYS uygulamamız var. Yoğun ilgi gören online hizmetimizi 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın çoğu işlemlerini belediyeye gelmeden buradan yapıyordu. Şimdi artık bu sistemi kullanmaya daha çok ağırlık vermeliyiz. Salgın nedeniyle hemşehrilerimizin işlemlerini evden internet üzerinden yapmaları sağlıkları açısından önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.
Çağırıcı, 100'e yakın noktada ücretsiz internet hizmeti sunduklarını da belirtti.
- 30 hizmet online veriliyor
İlçe sakinleri, belediyeye kadar gitmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini EBYS üzerinden hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştirebiliyor.
Online kentsel faaliyetler kapsamında Emlak Vergisi Bildirimi, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, Borç Sorgulama ve Ödeme, İmar Durumu Sorgulama, alt yapı, mühendislik, bina, arsa, çevre, temizlik, reklam bildirimleri başta olmak üzere toplam 30 hizmete online olarak veriliyor.
Çağrı merkezi, web, e-devlet ve sosyal medya kanallarıyla işlemler kolayca yapılırken, başvurular tamamladığında vatandaşlar sms ve e-posta yoluyla bilgilendiriliyor. Süreç web sitesi yada çağrı merkezi üzerinden de takip edilebiliyor. Evrak kayıtlarına bakıldığında elden yapılan işlemlerin online işlemlerden daha az olduğu açıkça görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!