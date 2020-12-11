Bağcılar Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde çalışmalar yapılıyor.

Sıfır Atık Yönetmeliğindeki kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuran Bağcılar Belediyesi'nin, atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla belediye binasına yerleştirilen sıfır atık kumbaralarıyla ilgili uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başarılı bulundu.

"Sıfır Atık Belgesi"ne layık görülen belediyedeki kumbaralar sayesinde atıklar, cam, kağıt, organik, metal ve plastik gibi ayrıştırılarak hem çevre kirliğinin önüne geçiliyor hem de geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, temiz, çevreci ve yaşanılabilir şehir olma yönünde emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Kurumumuzdaki çöp kovalarını kaldırarak bunların yerine geri dönüşüm kutularını koyduk. İsrafı önlemek ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır Atık Belgesi'nin 7 Aralık 2025'e kadar geçerlilik süresi bulunuyor.