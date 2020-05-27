Bağcılar Belediyesi, cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camileri dezenfekte ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Bağcılar Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler, ilçedeki cami ve mescitten oluşan 100 ibadethanede temizlik çalışması başlattı.
Camilerdeki abdesthaneler, şadırvan, ayakkabılıklar başta olmak üzere belirli bölgeler detaylı şekilde dezenfekte ediliyor.
Camilere tekrar kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ibadethanelerde tedbirli davranarak sosyal mesafe kuralları uygulanacağını belirtti.
Çağırıcı, şöyle devam etti: “Bu çok özel buluşma için ekiplerimiz camilerimizi tepeden aşağı temizleyerek her yeri pırıl pırıl yaptı. Camilerimizin kapalı olduğu 2 buçuk ay bize çok uzun geldi. Cuma günü inşallah sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geleceğiz ve toplu bir şekilde Rabb'imizin huzuruna çıkacağız. Allah’ım camilerimizin bir daha kapanışını bize göstermesin. Hepimizin gözü aydın olsun.”
Belediyeden yapılan açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı, bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan, renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanıldığı kaydedildi.
- “Tıbbi bez maske zorunlu”
Yapılan açıklamanın devamında, cuma günü camiye gidecek vatandaşların seccadelerini yanlarında getirmeleri gerektiği ve tıbbi bez maske kullanımının zorunlu olacağı belirtildi.
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