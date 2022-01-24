Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları zam farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yatış tarihi ve detayları belli oldu mu?

Memur ve memur emeklisi maaşları ile emekli maaşları Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ilave edilerek zamlandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memur ve memur emeklilerine ve maaşı 2 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapıldı. Kararnamenin yer aldığı yasa teklifi TBMM'de onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen memur ve emekli memur ek zam farkı ödeme takvimi ile ilgili detaylar belli oldu.

Harp ve Vazife Malulleri ve Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanlar zam farklarını 27 Ocak Perşembe günü itibariyle alabilecekler.

Maaşı 2 bn 500 liranın altındaki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının farklarının ne zaman yatacağı ise merak ediliyor.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ödemeleri devam ediyor. 2500 TL'nin altında aylık alanlara farklar yansıtılmaya başlandı. Emekli aylıkları yüzde 25.47 oranında artırıldıktan sonra aylığı 2500 TL'nin altında olanlara fark ödemesi yapılıyor. Aylıkları 2500 TL'ye tamamlanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları zam farklarının ne zaman yatacağı ise henüz belli değil... Takvimin açıklanmasının ardından ödemeyle ilgili detayları haberimizde sizlerle paylaşacağız.