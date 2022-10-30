Gaziantep'te, metruk bir bağ evinde çürümüş kadın cansız bedeni bulundu.

Olay, Burkakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, mahalledeki iki katlı metruk bağ evine gitti. Kötü kokuların yayıldığı bağ evinde arama yapan ekipler, battaniye ve poşete sarılı cansız bedenle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemelerde 6 ila 8 ay önce öldüğü tahmin edilen cansız bedenin kadına ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, kadının kimliğinin belirlenmesi için de çalışma başlattı.