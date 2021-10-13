Bağ evinde 3 ton kaçak içki ele geçti

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde bir bağ evinde kaçak şarap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi aldı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından adrese operasyon düzenlendi. Bağ evinde yapılan aramada satışa hazır 3 bin 230 litre kaçak kırmızı şarap, 5 litre yapma rakı ve 327 adet 5 litrelik satışta kullanılan boş pet şişe ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.