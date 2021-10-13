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Bağ evinde 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bağ evinde üretilen ve satışa hazır 3 bin 230 litre kaçak içki ele geçirildi

13.10.2021 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Bağ evinde 3 ton kaçak içki ele geçti
Bağ evinde 3 ton kaçak içki ele geçti
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İHA

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde bir bağ evinde kaçak şarap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi aldı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından adrese operasyon düzenlendi. Bağ evinde yapılan aramada satışa hazır 3 bin 230 litre kaçak kırmızı şarap, 5 litre yapma rakı ve 327 adet 5 litrelik satışta kullanılan boş pet şişe ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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