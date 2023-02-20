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BAFTA Ödülleri'nde kırmızı halı!

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. 2023 BAFTA Ödülleri'ne Batı Cephesi'nde Yeni Bir Şey Yok filmi (All Quiet on the Western Front) damga vururken kırmızı halıda bazı isimler mavi kurdele takarak deprem dayanışması gösterdi

Giriş: 20.02.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen 2023 BAFTA Ödülleri'ne katılan bazı isimler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri mavi kurdele takarak andı. 

    Cate Blanchett

  • BAFTA'da İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett'in yanı sıra All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminin yönetmeni Edward Berger, Aftersun filminin yönetmeni Charlotte Wells, başrol oyuncusu Paul Mescal, The Banshees of Inisherin filminin başrol oyuncusu Colin Farrell, Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminin oyuncularından Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. 

    Paul Mescal

  • Deprem felaketinden etkilenenler için bağışta bulunan Galler Prens ve Prensesi Kate ve William da geceye katıldı. Kate Middleton, İngiliz tasarımcı McQueen imzalı beyaz elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü. 

    Prens William ve Kate Middleton

  • İşte 2023 BAFTA'nın kırmızı halısından kameralara yansıyanlar...

    Kate Middleton

  • Charlotte Wells

     

  • Sophie Turner

     

  • Colin Farrell

     

  • Lily James

  • Aimee Lou Wood

     

  • Angela Bassett

     

  • HoYeon Jung

     

  • Rosie Huntingdon Whiteley

     

  • Anya Taylor Joy

     

  • Ana de Armas

     

  • Sara Sampaio

    Haberin görselleri Splash ve Mega'dan servis edilmiştir. 

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