Bafra'da fındık hasadı - SAMSUN

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Darboğaz ve Dikencik mahallelerinde fındık hasadını inceledi.İlçede 21 mahallenin fındık üretimi yaptığını, geçimini sadece fındıktan sağlayan 10 mahallenin bulunduğunu belirten Tosuner, "Darboğaz köyünde 150 dönüm fındık arazisi var, fakat resmiyette 15 dönüm olarak görünüyor. Diğer araziler 2B arazisi olduğu için devletten hiçbir destek alamıyor." dedi.Orman vasfını yitirmiş alanların yeniden hesaplanıp, keşfinin yapılarak fındık arazisine çevrilmesi ve fındık üreticilerine cüzi bir rakamla satışının gerçekleştirilmesini istediklerini dile getiren Tosuner, "Satıştan sonra da bu köylülerin fındık ekimini ispatlayıp Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇSK) ile fındık desteğinden faydalanmasını ve dekar başına da devletin desteğinden faydalanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.Geçen yıl 16 liradan açıklanan fındık fiyatının bu yıl 22 liradan açıklandığını aktaran Tosuner, "Ben Ziraat Odası Başkanı olarak devletimize çok teşekkür ederim. Bu yıl fındık hasadının güzel geçmesini temenni ediyor ve köylülerimize kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.Fındık üreticisi Yaşar Altın ve Şerafettin Şener devletin belirlediği fındık fiyatından ve hasattan memnun olduklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!