37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 10’a yükseltti. Fransız futbolcu, bu gollerin 8’ini Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

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