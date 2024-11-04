Bafa Gölü alarm veriyor: "Hayat damarları tıkandı"

Gölün en büyük derdi olan çevre sorunlarına ne yazık ki bugüne kadar bir çözüm getirilemediğini belirten Sürücü şunları söyledi:

"Çevresel sorunlar katlanarak devam etmekte, etkileri farklı şekilde çıkmakta, sonuçları yöre insanlarına ve zengin biyolojik çeşitliliğe olumsuz olarak yansımaktadır. İşletmlerin atıkları ve evsel atıklar Büyük Menderes Nehri’nin sularını kirletmekte, kirlenen sular da Bafa Gölü’nü bugünkü haline getirmektedir. Bafa Gölü’nün kıyısında yer alan yavru balık üretim tesislerinin atık suları da Sakızburnu Dalyanı vasıtasıyla göle girmektedir."