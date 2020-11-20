BAE, Yemen ordusuna karşı Güney Geçiş Konseyi'ne drone tahsis etti

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Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ordunun çatışma bölgelerinde GGK'ye ait droneları düşürdüğünü belirterek, bunların GGK milislerine, Libya'da da yaptığı gibi orduyu ve Yemen halkını hedef alan BAE tarafından verildiğini ifade etti.

Rahbi, "BAE, Libya'da iyi bir ders aldı. Yemen'de ise onu daha kötüsü bekliyor." ifadelerini kullandı.

Enformasyon Bakanı Yardımcısı Muhammed Kayzan da Twitter hesabında, ordunun Ebyen kentindeki çatışmalarda GGK'nin gönderdiği BAE'ye ait droneları düşürdüğünü kaydetti.

Yemen'in Ebyen kentinde son zamanlarda BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yemen hükümeti ile GGK, altı aydan bu yana en şiddetlisi olan bu çatışmaları hangi tarafın başlattığı konusunda birbirlerini suçlarken, Suudi Arabistan Gözlemciler Komitesi, Ebyen'deki çatışmaların durması için çalışmalar yapıyor.