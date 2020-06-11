AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajanı WAM'da yer alan açıklamaya göre, BAE Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Libya'daki son durumu ele alındı.

Açıklamada, her iki bakanın da Libya'nın tümünde ivedi bir şekilde ateşkesin uygulanması ve siyasi sürecin başlatılması için Berlin Konferansı ve ardından gelen Kahire Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler gözetiminde yürürülüğe konulmasına vurgu yaptığı ifade edildi.

BAE ve Mısırlı bakanlar, Libya'daki çatışmanın sona erdirilmesi ve istikrara kavuşmasında siyasi çözümün tek yol olduğu çağrısında bulundu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, 8 Haziran'da Kahire Bildirgesi'ne vurgu yaparak yine Libya için siyasi çözüm çağrısı yapmıştı.

Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Rusya, Fransa, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları gelmişti.