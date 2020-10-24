BAE ve Bahreyn, İsrail ile Sudan'ın "normalleşme" kararından memnun

AA

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararı, "bölgede güvenliğin ve refahın artırılması açısından önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

İş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi temennisinde bulunulan açıklamada, ABD'nin Sudan ile İsrail'in normalleşmesi konusundaki çabalarından övgüyle bahsedilerek, normalleşmenin "bölge ve uluslararası anlamda barışa ve iş birliğine olumlu etki yapacağı" ifade edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Sudan-İsrail normalleşmesinin Orta Doğu'da barış, istikrar ve refah yolunda atılmış tarihi bir adım" olduğu kaydedildi.

Sudan'ın "Orta Doğu'da barış atmosferinin yayılmasına ve güçlenmesine katkı sağladığı" ifade edilen açıklamada, ABD'nin söz konusu anlaşmadaki rolünün altı çizildi.

- İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, dün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail'le barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.