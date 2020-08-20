Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin İsrail ile yaptığı anlaşma neticesinde büyükelçiliklerinin Kudüs'te değil Tel Aviv'de olacağını, F-35'leri satın almak için de ant içtiklerini söyledi.
Gargaş, BAE'den video konferans ile ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in programına katılarak İsrail-BAE normalleşme anlaşması hakkında konuştu.
Moderatörün, Abu Dabi yönetiminin İsrail ile anlaşmasındaki kazanımlarının ne olduğu sorusuna Gargaş, "En somut kazanım, Filistin topraklarının ilhakının durdurulması oldu." iddiasında bulundu.
İsrail hükümetinin kesin bir dille ilhakın durdurulmasına yönelik taahhüt verdiğini dile getiren Gargaş, "Bu da çözüm arayışı için sizlere fırsat tanıyor. Arap Barış Girişimi'ne de dikkatlice bakarsanız, bunun iki devletli çözüm önerisi olduğunu göreceksiniz. İki devletli çözüm önerisine en büyük tehlike de ilhaktı." dedi.
Anlaşmanın uzun vadede de kazanımları olduğunu ileri süren BAE'li Bakan Gargaş, "Kesinlikle bu adım fırsatlar doğuracaktır. Ekonomimiz İsrail'inkinden daha büyüktür. İsrail'in burada (BAE) büyük fırsatları var." ifadelerini kullandı.
ABD'DEN F-35 SATIN ALMA TALEBİ
Gargaş, "İsrail ile anlaşma BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçağı almasının önünü açtı mı?" sorusuna karşılık şunları söyledi:
"BAE açık bir şekilde F-35 savaş uçaklarını istediğini dile getirmişti. İlk talebimiz 6 yıl önceydi. Bu masada olan bir şey. Yasal talebimiz masada ve onu almak için yemin ettik. ABD'den silah taleplerimiz daha önceydi, bu anlaşmayla bir alakası yok."
Moderatörün "BAE'nin büyükelçiliği Kudüs'te mi, yoksa Tel Aviv'de mi olacak?" sorusuna ise Gargaş, "Uluslararası konsensüsün bir parçası olarak iki devleti çözüm taahhütüne bağlıyız. Büyükelçilik Tel Aviv'de olacaktır. Bu gayet nettir." yanıtını verdi.
BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.
BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.
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