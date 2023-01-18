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Haberler Enerji

BAE karbondioksit enjekte projesine başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğal gaz ve petrol şirketi ADNOC, karbondioksit enjekte projesi geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu projenin, ADNOC'un faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmak adına tahsis edilen 15 milyar dolarlık eylem planının bir parçası olduğu belirtildi

Giriş: 18.01.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
BAE karbondioksit enjekte projesine başladı
AA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğal gaz ve petrol şirketi ADNOC, karbondioksit enjekte etmek ve onu akiferde tutmak için kuyu geliştirme çalışmalarına başladığını bildirdi.

Karbondioksit enjekte işlemlerinin 2023'ün ikinci çeyreğinde başlamasının beklendiği belirtildi.

Şirket açıklamasında, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin, emisyonların azaltılmasında ve iklim planı hedeflerine ulaşılmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.

Şirketin düşük karbonlu bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmak; temiz enerjilere ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak adına mevcut enerji kaynaklarındaki emisyonları azaltmak, temiz enerjilere ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak için çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Söz konusu projenin, ADNOC'un faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmak adına tahsis edilen 15 milyar dolarlık eylem planının bir parçası olduğu belirtildi.

5 MİLYON TONA ÇIKARACAK

BAE merkezli petrol ve doğal gaz şirketi, karbondioksit yakalama kapasitesini 2030 yılına kadar yılda 5 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

ADNOC, 5 Ocak'taki açıklamasında, temiz elektrik enerjisi, karbon depolama ve enerji verimliliğini artırmayla ilgili çeşitli projelerin geliştirilmesi kapsamında 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı yapacağı yeni bir strateji belirlediği kaydedilmişti.

Bu proje kapsamında emisyon yoğunluğunun 2030 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltılması; 2050 yılına kadar da iklim nötrlüğüne ulaşılması yönündeki hedefleri desteklediği belirtilmişti.

BAE'de 16 Ocak'ta başlayan "Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası"nın bugün sona ermesi bekleniyor.

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