İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 9 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskının ardından BAE'nin BM Daimi Misyonu'nun Twitter hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE, Çin ve Fransa'nın Cenin'deki gelişmeleri görüşmek üzere BMGK'yı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın konuyla ilgili değerlendirmesini dinlemek istediği kaydedildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: AA