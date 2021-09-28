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Haberler Dünya

BAE, "doğal gaz davası" nedeniyle İran'dan 607 milyon dolar tazminat alacak

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait doğal gaz şirketi Dana Gas, İran Ulusal Petrol Şirketine (NIOC) karşı 2005'te açılan ilk davanın sonucu olarak 607 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

28.09.2021 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
BAE,
AA

Dana Gas'ın resmi internet sitesi üzerinden NIOC ile 2001'de imzalanan ancak davalık olunan 25 yıllık "Doğal Gaz Alımı ve Satışı" anlaşması hakkında borsadaki hissedarlarını bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, uluslararası tahkim mahkemesi, 2005-2014 yılları arasında Dana Gas'ın zararlarının karşılanması için NIOC'un 607 milyon dolarlık tazminat ödemesine hükmetti.

İran'a ikinci tazminat davasının açılması ve şirketin 2014-2030 yılları arasındaki zararının karşılanması için de mahkemece gerekli çalışmaların devam ettiği, Ekim 2022'de nihai bir sonuca varılacağı belirtildi.

Tahran yönetiminin Abu Dabi'ye ödeyeceği ikinci tazminatın 16 yılı kapsaması nedeniyle daha büyük bir meblağ olacağı öngörülüyor.

BAE ve İran'ın 2001'de yaptıkları doğal gaz anlaşmasına göre Tahran'ın, Abu Dabi'ye 2005'ten 2030'a kadar doğal gaz ihraç etmesi gerekiyordu. Ancak taraflar arasında başlayan teknik ve siyasi ihtilaflar nedeniyle İran, BAE'ye hiç doğal gaz ihraç etmedi.

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