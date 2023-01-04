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BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid Şam’ı ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Suriye'de rejimin lideri Esad'ı ziyaret etti. İkili, bölgedeki istikrarın güçlendirilmesini ele aldı.

Giriş: 04.01.2023 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid Şam’ı ziyaret etti
AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, beraberindeki heyetle, Suriye’deki rejimin lideri Beşşar Esad ile Şam’da görüştü.

Esad yönetiminin haber ajansı SANA'ya göre, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile rejim lideri Esad Şam’da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ele alındı.

BAE'nin resmi haber ajansı Wam’ım haberinde ise "Beşşar Esad ile Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye ve Orta Doğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak çıkar meselelerini konuştu." ifadeleri kullanıldı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, 9 Kasım 2021 tarihinde Esad rejimi ile 11 yıl aradan sonra ilk kez görüşmüştü.

Fotoğraf: AA

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