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        Haberler Dünya BAE Devlet Başkanı ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ikili ilişkileri görüştü

        BAE Devlet Başkanı ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ikili ilişkileri görüştü

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:45
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        BAE Devlet Başkanı ve ABD'li yetkiliden görüşme
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        BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Sullivan'ı başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda kabul etti.

        Görüşmede, BAE-ABD stratejik ilişkileri ile iki ülke arasındaki ortaklıkları güçlendirmenin yolları değerlendirildi.

        Çok sayıda bölgesel ve uluslararası meselenin konuşulduğu görüşmede, Ortadoğu'daki son gelişmelerin yanı sıra bölge devletleri ve halkları için barışı destekleme ve istikrarı pekiştirme adına ortak çalışmanın önemine değinildi.

        Al Nahyan-Sullivan görüşmesine çok sayıda BAE'li devlet adamının katıldığı kaydedildi.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, 27 Temmuz'da Suudi Arabistan'a ziyarette bulunmuş ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dahil üst düzey Suudi yetkililerle bölgesel ve ikili meseleleri görüşmüştü.

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        #ABD
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