BAE'den Türkiye'de etkilenen bölgeler için destek

SON DAKİKA: BAE'den Türkiye'ye orman yangınları ve selden etkilenen bölgeler için destek

AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde zararın giderilmesine katkı sağlanması için Türkiye'ye destekte bulunacağını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'de orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelere yönelik 36,7 milyon dirhem (yaklaşık 10 milyon dolar) destekte bulunulması talimatı verdiği belirtildi.

BAE'nin Türkiye'nin kuzeyinde meydana gelen sel felaketleri ve güneybatısındaki orman yangınlarının neden olduğu zararın azaltılmasına katkı sunmak istediği kaydedilen haberde, "BAE, Türk halkıyla bu olağandışı koşullarda dayanışma içindedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, "BAE'nin söz konusu destek ile bölgede felaketlerden etkilenenlerin yüklerini hafifletmek istediği, dayanışma ve iş birliği gerektiren durumlarda kardeş ve dost ülkelere destekte bulunmak istediği" ifadelerine yer verildi.