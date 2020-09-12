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BAE'den sonra şimdi de Bahreyn!

Bahreyn, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurdu ve BAE ile İsrail arasında Beyaz Saray'da yapılacak 'normalleşme anlaşmasına' davet edildi. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu gelişmeyi memnuniyetle karşılarken, Filistin, Bahreyn'deki büyükelçisini geri çekti. Türk Dışişleri ise atılan adımı şiddetle kınadığını açıkladı

12.09.2020 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Bahreyn İsrail yakınlaşması
AA

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde, "İsrail ve Bahreyn arasında tam anlamıyla diplomatik ilişkiler kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bahreyn Kralı Hamad.

İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA DAVET EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Trump'ın Bahreyn'i, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak normalleşme anlaşması imza törenine katılmaya davet ettiği belirtildi. Bahreyn Kralı Hamad'ın ise daveti kabul ederek, Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'yi görevlendirdiği ifade edildi.

ANLAŞAN 4'ÜNCÜ ARAP ÜLKESİ OLDU

Kral Hamad, "uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kapsamlı bir barışa ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı. Bahreyn, 1979’da Mısır’ın, 1994’te Ürdün’ün ve 13 Ağustos'ta BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

TRUMP: "TARİHİ BİR ADIM ATILDI"

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Netanyahu yayınladığı görüntülü mesajda, İsrail ile Bahreyn arasında varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Filistin yönetimi Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasına tepki olarak Manama'daki büyükelçisini geri çekti. FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf ise yaptığı açıklamada, "Başka bir Arap devleti olan Bahreyn ile gerçekleştirilen bu normalleşme anlaşması, Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir" diye konuştu.

TÜRK DIŞİŞLERİ: "ATILAN ADIMI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına ilişkin, "Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bahreyn'in bu kararı almasının Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde taahhütlerin hilafına olduğuna dikkat çekilerek, "Bahreyn’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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