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Haberler Dünya BAE'den seyahatlerde 'aşı' kararı

BAE, 10 Ocak’tan itibaren aşısız vatandaşların yurt dışına seyahatini yasaklayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 Ocak’tan itibaren aşısız vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesini yasaklayacak.

02.01.2022 - 00:57 | Güncelleme: ABONE OL
BAE'den seyahatlerde 'aşı' kararı
BAE'den seyahatlerde 'aşı' kararı
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AA

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ulusal Acil Durum ve Afet Yönetim Otoritesi ile BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Ocak itibariyle Kovid-19 aşısı olmayan vatandaşlara yurt dışına seyahat yasaklaması uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

İki doz aşılı olan vatandaşların da yurt dışına çıkabilmek için üçüncü doz hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekecek.

Tıbbi olarak Kovid-19 aşısı olmaktan muaf kişiler yasak kapsamında olmayacak. İnsani gerekçeler ve tedavi amaçlı seyahatlerde de bu şart aranmayacak.

BAE, Kovid-19'a karşı tüm vatandaşlarına birinci dozu uygulayan ve halkın yüzde 90,18'ine de ikinci dozu yaptıran ülke olarak dünyada birinci sırada yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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