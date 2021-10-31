BAE'den Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine, Lübnan'daki Büyükelçisi'ni geri çağıran BAE'den yeni bir açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında BAE, Lübnan'daki vatandaşlarını en kısa sürede ülkeye çağırdı.
Açıklamada, yaşanan son olaylar ile BAE'li diplomatların geri çekilmesi ve Lübnan'a seyahat yasağı kararının ardından bu çağrının yapıldığı ifade edildi.
BAE vatandaşlarının ülkelerine geri dönmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve geri dönmek isteyenlere yardımcı olmak adına tüm imkanların seferber edileceği aktarıldı.
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve BAE, Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı. BAE ayrıca vatandaşlarına Lübnan'a seyahat yasağı getirmişti.
Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı açıklama yayımlamıştı.
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde mevcut konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
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