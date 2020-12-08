BAE'den Arap karşıtı İsrail futbol takımına yatırım!

AA

Beitar Jerusalem'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan'ın, İsrail'in Premier liginde yer alan futbol takımının yüzde 50 hissesini satın aldığı ve 10 yıl içinde takıma 92 milyon dolarlık yatırım yapacağı vaadini içeren "tarihi" bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

İsrail medyasında çıkan haberlerde de takımın başkanı ve CEO'su Moshe Hogeg'in yine eski görevine devam edip, hisseleri kontrol etmeyi sürdüreceği, ileriki dönemde Al Nahyan'ın da yer alacağı yeni bir başkanlık heyetinin kurulacağı aktarıldı.

İşgal altındaki Kudüs'te 1936'da kurulan Beitar Jerusalem, tarihi boyunca Arap ve Müslüman karşıtlığı ve herhangi bir Arap sporcuyu oynatmamasıyla tanınıyor.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.