BAE'de yeni tip koronavirüs vakaları 74'e yükseldi



ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 74'e yükseldi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte vaka sayısı 74'e çıktı.

Söz konusu 15 kişinin BAE, İtalya, Sri Lanka, İngiltere, Hindistan, Almanya, Güney Afrika, Tanzanya ve İran vatandaşları olduğu belirtildi.

Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 12'sinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed