Eski İspanya Kralı Carlos hakkında rüşvet iddiaları

İspanyol basını, henüz hakkında açılmış bir dava bulunmayan 83 yaşındaki Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturan Yüksek Mahkeme Savcılığının eski İspanya Kralı hakkında kara para aklama, yolsuzluk, rüşvet ve nüfuzunu kötüye kullanma suçlamalarından inceleme başlattığını duyurdu.
El Mundo gazetesi ve Cadena Ser radyosunun savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, eski Kral Juan Carlos'un mali işlerine bakan Alvaro de Orleans'ın sahibi olduğu İsviçre'deki Zagatka Vakfına belirli aralıklarla para transferi yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.
Savcılığın, İsviçre Federal Adalet Ofisinden söz konusu soruşturmayla ilgili iş birliği istediği ve soruşturmaya dahil olan kişi ve vakıfların hesaplarıyla ilgili bilgiler talep ettiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında savcılığın, "Juan Carlos'un bir komisyoncu gibi faaliyet göstererek kendisine servet yaptığına her geçen gün daha fazla ikna olduğu" değerlendirmesi yapıldı.
İspanyol maliyesine beyan edilmediği iddia edilen, İsviçre'ye gönderilen söz konusu paraların Juan Carlos'un fonlarıyla arasındaki ilişkinin araştırıldığı belirtildi.
Juan Carlos tarafından kontrol edilen fonlarla ilgili İspanya'da ayrı bir cezai soruşturma yürütülüyor.
ESKİ KRAL 1 YILA AŞKIN SÜREDİR BAE'DE
İspanya'da hakkında açılmış savcılık soruşturması bulunan Juan Carlos'un 3 Ağustos'ta ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış, ardından aynı tarihte BAE'ye gittiği duyurulmuştu.
İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 83 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini açıklamıştı.
İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 avroluk maaş, yolsuzluk iddialarının ardından haziranda kesilmişti.
Juan Carlos'un İspanyol şirketlerinin yurt dışında yürüttüğü diğer büyük işlerden de ihale aşamasında komisyon aldığı ileri sürüldü.
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