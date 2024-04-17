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        Haberler Dünya BAE'de şiddetli yağış: Uçak sel sularında güçlükle ilerledi

        BAE'de şiddetli yağış: Uçak sel sularında güçlükle ilerledi

        Körfez ülkelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Pek çok bölge sel altında kalırken Dubai Uluslararası Havalimanı'nında çekilen görüntüler viral oldu. Ayrıca Umman'da 18 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.04.2024 - 01:19 Güncelleme: 17.04.2024 - 01:26
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        BAE'de şiddetli yağış etkili oldu
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        Şiddetli yağışlar Körfez ülkelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

        Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kaldı. Fly Dubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

        BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış etkili oldu.

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        Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.

        Öte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.

        Ülkedeki emniyet ve yerel idarelerin teyakkuzda olduğu, yağışların salı günü öğlene kadar süreceği aktarıldı.

        Sağanak yapış BAE’nin yanı sıra Umman, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da da etkili oldu.

        Umman’da şiddetli yağışlar nedeniyle Muskat, Musendem, El-Bureymi, Ez-Zahira, Dahiliyye ve El-Batine başta olmak üzere birçok bölge sular altında kaldı. Ummanlı yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini duyurdu.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hava durumu
        #Birleşik Arap Emirlikleri
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