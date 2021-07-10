BAE'den o ülkelere uçuş yasağı

AA

BAE'nin resmi ajansı olan WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Covid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferlerin askıya alındığı, sadece transit yolculara izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.