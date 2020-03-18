Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi

18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Badminton Federasyonu'nun Keçiören ilçesinde bulunan tesis binasında genel dezenfekte ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüse karşı, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan badminton antrenmanlarına ara verildi.
Aynı zaman da Türkiye Badminton Federasyonu, uzun yıllardır büyük bir çaba devam ettirdiği ile sosyal sorumluluk projelerine de ara verdi. Anaokullarında ve köy okullarında gerçekleştirilen projeler koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil olmasıyla askıya alındı.
Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2020 yılı yurt içi faaliyetlerinde ise 27-31 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara´da gerçekleşecek 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası ertelendi.
Yurt dışı faaliyetlerde ise ertelenen müsabakalar şu şekilde:
17-22 Mart 2020 - İsviçre (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)
24-29 Mart 2020 - Fransa (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)
26-29 Mart 2020 - Polonya (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)
2-5 Nisan 2020 - Finlandiya (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)
3-5 Nisan 2020 - Hırvatistan (Uluslar arası Gençler Badminton Turnuvası)
8-11 Nisan 2020 - Hollanda (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, önce insan sağlığı diyerek, "Peygamberimiz Hz. Muhammet S.A.V, 'Şayet bir yerde veba (bulaşıcı hastalık) olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz bir yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılıp çıkmayın' buyuruyor, bu nedenle tedbirimizi aldık, faaliyetlerimizi askıya aldık, Allaha tevekkül ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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