Badem sütünün faydaları...

Protein, magnezyum ve magnez açısından engin olan badem sütü, insan sağlığı için önemli bir besin maddesidir. Hayvandan elde edilemeyen, vegan ve vejeteryanlar tarafından rahatlıkla kullanılabilen badem sütü adından da anlaşılacağı gibi bademden elde edilmektedir. Yüksek bir antioksidan deposu da olan badem sütünün yararları hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya getirdik.
Badem Sütü Faydaları
- Laktoz içermediği için laktoz hassasiyeti olanlar için idealdir.
- Kalori açısından normal süte göre daha düşüktür. Protein açısından da inek sütü ile kıyaslandığından daha düşük bir protein oranına sahiptir.
- Badem sütünde folat, seratonin ve yağ asitleri bulunur. Bu yüzden stres, kaygı gibi durumlara iyi gelir.
- Kalsiyum içeriği ile kemik gelişiminde etkilidir. Özellikle 65 yaş üzeri kişiler ihtiyaç duydukları kalsiyum miktarını badem sütünden elde edebilir.
- Zengin mineral içeriğine sahiptir.
- Kolesterolü yükseltmez.
- Kalp sağlığına iyi gelir.
Acı Badem Sütü Faydaları
Badem sütünün sağlık açısından pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Bu yüzden badem sütünün cilde faydaları da merak edilen konular arasında yer alır. Cilt için acı badem sütü tercih edilmelidir. Acı badem sütü özellikle makyaj temizleme sırasında kullanılabilir. Acı badem sütünün doğal içerikleri cildi derinlemesine temizleyerek hava almasını sağlar. Tıkanmış gözenekleri açarak cildin hava almasını sağlar. Cilt kusurlarının iyileşmesini de sağlarken cilde parlak ve ışıltılı bir görünüm katar.
Badem Sütünün Yüze Faydaları
- Badem sütünün çerisinde yoğun bir antioksidan miktarı vardır. Bu yüzden yüz temizliğinde kullanıldığında hücreleri yeniler.
- Cilde zarar veren güneş ışınlarına karşı koruma sağlar.
- Cildin derinlemesine temizliğini sağlar.
- Cildin eski nemini kazanmasına yardımcı olur.
- Cildi yenileyerek yorgun görünümünü azaltır.
Badem Sütünün Göz İçin Faydaları
Badem sütünün içerisinde göz sağlığına iyi gelen mineraller ve vitaminler bulunur. Özellikle E vitamini içeriği ile badem sütü tüketiminin göz sağlığına faydası olduğu ifade edilmektedir.
Badem Sütünün Zararları
Badem sütünün insan sağlığına bilinen bir zararı yoktur. Ancak badene alerjisi olan kişilerde badem sütü kullanımı yan etki gösterebilir. Alerjen hassasiyeti kapsamında badem sütü kullanımı ile burun akıntısı, nefes darlığı ya da hapşurma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple alerji hassasiyetiniz varsa badem sütü kullanmadan önce doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.
Badem Sütünün Bebeklere Faydası
Yetişkinler için sayısız faydası bulunan badem sütünün bebekler için de tüketilip tüketilemeyeceği merak edilen konulardan biridir. Badem sütünün anne sütünün yerini tutmayacağının unutulmaması gerekir. Bu yüzden özellikle ilk 9 ay bebekler anne sütü dışında bir süt tüketmemelidir. Verilmesi takdirde bebeklerde iskorbüt denilen hastalık görülebilir. Bu hastalık C vitamini eksikliğinden meydana gelir. Sık sık badem sütünü bebeklere içirmek C vitamini eksikliğine yol açabileceğinden tüketilmesi önerilmez. Bunun yanı sıra alerji durumu bebekler için de geçerlidir. Bu yüzden bebeklerde en erken 2 yaşından sonra kullanılmalıdır.
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