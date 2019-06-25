Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları kimler, Badem Şekeri 2 konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin yayınlanmadığı ikinci haftasında kanallar yeni bölümler yerine yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. FOX TV'de ise bu akşam başrolünü Alper Saldıran'ın aldığı Badem Şekeri filmi var. İşte, Badem Şekeri 2'ye dair detaylar...

BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİNİN KONUSU

Civar köylerin okumuş, görmüş ağası Ziver Bey'in (Hayati Akbaş) de gönlünü Ayşe'ye kaptırması, Mehmet'i Ziver Bey için dişli bir rakibe dönüştürecek. Delice Köyü'nün muhtarı Bahri'nin (Mehmet Atay) de yardımıyla Ziver Bey, Doktor Şeker'e nam-ı diğer Badem Şekeri'ne çok büyük bir oyun oynayacak. Mehmet'in hayatını tamamen karartacak bu oyun, ekran başındakileri yeniden ‘Badem Şekeri'nin sıcacık dünyasının içine çekecek.

BADEM ŞEKERİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI

Alper Saldıran ve Burcu Özberk'e, Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Hayati Akbaş ve Eyşan Özhim'in eşlik ettiği ‘Badem Şekeri 2'nin senaryosu Alper Erze'nin imzasını taşırken, yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.