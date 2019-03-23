Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Moda Tekstil ve Tasarım bölümü mezunu olduğunu söyleyen Bade İşçil, “İşimiz gereği modayı da yakından takip eden insanlarız. Ben klasik bir insanım yani bazen uçarı şeyler de beğeniyorum onları kombin yapıyorum ama çok da uçmuyorum. Yüksek bel pantolon giymem diyordum şimdi yüksek bel olmazsa giymem diyorum. Ben moda ve tekstil tasarım mezunuyum çok isterdim bu heyecanı yaşamak ama sanırım oyunculuğu seçmeme iyi olmuş galiba kalp krizinden giderdim” diye konuştu.