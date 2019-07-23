Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; güzel oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı caddelerinde objektiflere yansıdı. Oldukça keyifli görünen oyuncu kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Yazın hem tatil, hem alışveriş... Bundan güzeli yok. Bu yaz çokta yaz sayılmasa da güzel geçiyor" diyerek alışverişe kaldığı yerden devam etti.