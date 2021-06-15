"BANA HENÜZ PİYANGO VURMADI"

Aşı karşıtı olmadığını belirten 37 yaşındaki İşçil, sözlerine şu şekilde devam etti:

Evet bizim sektöre aşı çıktı ama henüz bana çıkmadı. Her gün Sağlık Bakanlığı'nın sistemine girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı. Biraz da akışına bıraktım. Kısmetse, nasipse artık olacağım. Bizim sektörümüz de daha rahatlar insanlar gönül rahatlığıyla setlere gider.