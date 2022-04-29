Dünya listelerine girdiler

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Bade’nin “Fragile” isimli şarkısı Amerika, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, Belçika, İsrail gibi pek çok ülkenin Apple Music Store’larında yerini aldı. Spotify global listelerine de giriş yapan “Fragile”, kısa sürede uluslararası ölçekte dinleyicilerin beğenisini topladı.

Atilla Ural’ın ilk teklisi “Vibe” ise İngiltere, Türkiye, EMA bölgesi ve Amerika’nın Apple Music Store’larında listelere girerek, uluslararası bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Başarılı caz sanatçılarından ikinci albümünün çıkış şarkısı “Bosphorus Train”i geçtiğimiz hafta duyuran Bulut Gülen, dijital müzik platformlarının global caz listelerinde yerini aldı.