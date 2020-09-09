Bachçede Yaz Festivali'ne Beethoven'la veda

Herkes için zorlu geçen bu dönemde, Hakan Erdoğan Productions'ın düzenlediği Bachçede Yaz Festivali, doğumunun 250. yılında Beethoven’ı anıdı ve bu vesileyle çağdaşı Eski Türk müziğinin dahi bestecisi Dede Efendi’yi de müzik severlere hatırlattı. Türk ve Avrupa eski müziğini yerli yabancı toplulukların konserleriyle Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta müzik severlere harika bir 8 gün yaşatan festival, bu akşam çok özel bir konserle kapanış yapacak.

Olgu Kızılay

Kapanış konserinde, Borusan Quartet’ten tanınan kemancı Olgu Kızılay; aralarında X. Witold Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nın da bulunduğu birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanan viyolonselci Dorukhan Doruk ve dünyanın pek çok yerinde konserler veren, Frances M. Wentz Turner Memorial ödüllü piyanist Jerfi Aji tarafından oluşturulan topluluk, oda müziğinin herkesçe bilinen şaheserlerinden Beethoven’ın Archduke Trio’su ve Dvořák’ın Dumky Piyanolu Triolarını seslendirecek. Konserde Kamran İnce tarafından festival için bestelenen Dede Remix adlı eser de ilk kez çalınacak.