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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bacanak katili Sivas'ta yakalandı

        Denizli'de kahvehanede bacanağını öldürmüştü, Sivas'ta yakalandı

        Denizli'de, bir kahvehanede oturan husumetli olduğu bacanağı Galip Aldırma'yı öldürüp, onun akrabası Abdulcabbar Aldırma'yı da tabancayla ağır yaralayan Fırat Ç., kaçtığı Sivas'ta polis tarafından yakalandı. Fırat Ç.'nin, bacanağını eşinden boşanmasından sorumlu tutuğu için öldürdüğü ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 19:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:45
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        Bacanak katili Sivas'ta yakalandı
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        Denizli'de, bir kahvehanede oturan husumetli olduğu bacanağı Galip Aldırma'yı (38) öldürüp, onun akrabası Abdulcabbar Aldırma'yı (41) da tabancayla ağır yaralayan Fırat Ç. (28), Sivas'ta yakalandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Honaz ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi.

        Abdulcabbar Aldırma ve akrabası Galip Aldırma kahvehanede oturdukları sırada, yanlarına gelen ve aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Fırat Ç. ile tartışma çıktı.

        PANİK VE KORKU İÇİNDE KAÇTILAR

        Tartışmanın uzaması üzerine Fırat Ç., tabancasını çıkarıp, Abdulcabbar Aldırma ile Galip Aldırma'ya peş peşe ateş etti. Abdulcabbar Aldırma sırtından, Galip Aldırma ise başı ve sırtına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, kahvehanedeki diğer müşteriler panik ve korku içerisinde kaçıştı.

        BACANAĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Galip Aldırma, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulcabbar Aldırma'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        SİVAS'TA GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüpheli Fırat Ç.'nin çaldığı bir aracın plakasını kendi aracına takarak Sivas'a gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Sivas polisiyle irtibata geçildi.

        Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi içinde bulunduğu hafif ticari aracı il merkezinde durdurup, yakaladı. Gözaltına alınan Fırat Ç.'nin sorgulanmak üzere Denizli'ye getirileceği bildirildi.

        Fırat Ç.'nin bacanağı Galip Aldırma'yı eşinden boşanmasından sorumlu tutuğu için öldürdüğü iddia edildi.

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