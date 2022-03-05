Bacağı kırılan Batuka evin kuzusu oldu

Konya'da hayvancılıkla uğraşan Gülşen ile Mustafa Kahveci çifti, doğum sırasında annesinin üzerine basması sonucu bacağı kırılan kuzuya, evlerinde özenle bakıyor.
AA'nın haberine göre Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi'nde yaşayan Gülşen ile Mustafa Kahveci çiftine ait koyun yaklaşık 10 gün önce ikiz yavru dünyaya getirdi.
Kuzulardan biri doğum sonrası hayatta kalamazken, diğeri ise annesinin basması sonucu bacağı kırıldı.
Çift, veterinere götürülen kuzuyu tedavisinin ardından evlerinde bakmaya başladı. Adeta bir bebek gibi ilgilenilen ve Batuka adı verilen kuzu, Kovid-19'a yakalanan ailenin karantina sürecinde evlerinin neşesi oldu.
"KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ İLGİLENİYORUM"
Kuzunun adeta üzerine titreyen Gülşen Kahveci, kuzunun ailenin en küçük bireyi haline geldiğini söyledi.
Batuka'nın kendilerine çok alıştığını, peşlerinden ayrılmadığını aktaran Kahveci, şöyle konuştu:
"Dört çocuğum vardı, bu beşinci çocuğum oldu. Kendi çocuğum gibi ilgileniyor, elimle besliyorum. Evimizde bir bebek gibi ilgileniyoruz. Kuzumuz karantina sürecinde bize eşlik etti. Annesinin sütünü sağıp, ısıttıktan sonra biberonla besliyorum. Batuka'dan ayrılması çok zor oluyor. Dışarı çıkmak istediğim zaman hemen arkamdan geliyor, benimle birlikte her yere gitmek istiyor. Geldiğim zaman hemen gelip kucağıma oturuyor. O artık bizim ailenin bir parçası oldu."
"KARANTİNAMIZ BİTTİ AMA KUZUMUZUN CAN YOLDAŞLIĞI SÜRÜYOR"
Mustafa Kahveci ise kuzunun tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.
Veterinerin de yönlendirmesiyle kuzuya çok iyi baktıklarını vurgulayan Kahveci, "Batuka 10 günlük bir yavru. Eşimle birlikte ona çok güzel bakıyoruz. Kızlarım ve oğlum kendi kardeşleri gibi kuzumuzu sahiplendi. Karantinamız bitti ama kuzumuzun can yoldaşlığı sürüyor. Gece gündüz yanımızdan hiç ayırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
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